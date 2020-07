Addio a Ennio Morricone, ha ricevuto a Cagliari la prima laurea honoris causa

Morricone è morto in una clinica romana, dov’era ricoverato in seguito a una brutta caduta.

C’è un pezzo, molto importante, di Sardegna, nella vita di Ennio Morricone, il musicista e compositore morto oggi a 93 anni. Il trentuno marzo del 2000, infatti, è stata l’Università di Cagliari la prima a conferire una laurea honoris causa al “maestro” delle sette note che ha firmato le colonne sonore di film entrati, di diritto, nella storia del cinema. L’allora rettore Pasquale Mistretta, in una cerimonia ancora nella memoria di tante persone, ha conferito l’importante titolo a Morricone. Il motivo? “Per rendere omaggio ad uno dei più importanti compositori viventi, noto al grande pubblico per le colonne sonore dei film di Sergio Leone, ma anche compositore di musiche d’avanguardia”, così Antonio Trudu, docente di Musica moderna e contemporanea nell’allora facoltà di Lingue cagliaritana.





