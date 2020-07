Bitcoin - Il tuo Mining Rig

Bitcoin è oggi molto popolare. Che cos'è un Bitcoin? È l'app del portafoglio digitale su uno smartphone o addirittura sul tuo computer con protezione e privacy. Il portafoglio digitale è uguale al portafoglio che portiamo in giro, ma con valuta digitale. Le persone da qualsiasi luogo possono inviare Bitcoin al tuo portafoglio digitale che è posizionato ovunque, e puoi inviare Bitcoin anche ad altre persone in cambio. Tutte queste transazioni bitcoin sono registrate che si chiama blockchain, che in realtà è un elenco pubblico. Dato che i bitcoin sono memorizzati nel portafoglio digitale, possiamo dire che questo è un tipo di valuta digitale. Questo è stato introdotto nel 2009 e sta ancora guadagnando popolarità nel mondo. Alcune aziende hanno modernizzato le loro opzioni di pagamento aggiungendo una categoria speciale di pagamento bitcoin, in modo che le persone possano acquistare o vendere oggetti e dare bitcoin come pagamento. Molti paesi sviluppati hanno legalmente accettato bitcoin e il suo flusso e alcuni paesi sono ancora nei mercati emergenti. Questo è il metodo di pagamento più innovativo rilasciato fino ad oggi.

Conversione di Bitcoin in denaro

Questa sarà la risposta che tutti i familiari o che usano i bitcoin vogliono sapere. Puoi facilmente vendere i tuoi bitcoin salvati su uno scambio di criptovaluta, come Coinbase o Kraken. Ciò comporterà il processo di prelievo del denaro risultante relativo al valore del bitcoin e dell'accredito direttamente sul tuo conto bancario. Il 10 giugno 2020,

1 bitcoin = 7, 36.997,34 rupie indiane.

Fare soldi con Bitcoin

Le tecniche più famose che hanno dimostrato di fare soldi usando i bitcoin sono le seguenti:

Bitcoin Mining

Come suggerisce il nome, questo è solo lo scavo di bitcoin extra per fare più soldi. Questo trova la prospettiva di essere ricompensato con tutti i preziosi token bitcoin. Se non ti piacciono le miniere o non sai cosa sia il mining, questo non causa alcun problema! Puoi acquistare le criptovalute usando una valuta fiat e scambiarla su varie piattaforme di scambio come Bitstamp usando un'altra criptovaluta. Un altro modo famoso di guadagnare è giocare ai videogiochi che ti sono stati assegnati oppure puoi semplicemente pubblicare i tuoi post sul blog su piattaforme che pagano gli utenti in criptovaluta. Fondamentalmente, la necessità è quella di creare criptovaluta.

Bitcoin Faucets

Il prossimo metodo è semplicemente visualizzare annunci e rispondere a sondaggi. Questo può essere fatto visitando il sito Web del bitcoin faucet, registrandosi e seguendo le loro istruzioni. Coloro che visitano il sito e rispondono a brevi domande, sondaggi, guardano annunci pubblicitari o captcha saranno pagati direttamente dal sito web dal loro reddito.

diventare un marketer affiliato

Questa è la tendenza in corso per fare soldi usando i bitcoin. Ora tutti si sono trasformati in un marketer affiliato in un modo o nell'altro. Puoi diventare un affiliato a una società di criptovaluta. Se sei un membro del loro programma di marketing di affiliazione, allora hai accettato che il cliente acquisti quel prodotto, guadagni una commissione. Questo è ciò che accade in vestigia, oriflame ecc

Metodo di trading

Il metodo più usato o importante è il trading. Questo è proprio come un vero mercato azionario in cui i Bitcoin si scambiano monete, ovunque e ovunque possibile.

Mining di Bitcoins

Questo è l'argomento principale del blog. Il mining è in realtà il metodo o il processo per fare soldi con bitcoin. Questo è di base e molto semplice da spiegare. Puoi sederti comodamente a casa tua e unirti alla rete globale per risolvere i complessi puzzle crittografici richiesti per il libro mastro blockchain. Quindi, per il tuo lavoro, sarai ricompensato con bitcoin. La persona a cui piace svolgere questi compiti può realizzare facilmente profitti come questi.

Piattaforme di criptovaluta

Le piattaforme di prestito di criptovaluta funzionano come un istituto di credito e offrono tassi di interesse compresi tra l'8% e il 15% e regalano prestiti bitcoin ai debitori.

Quota vincente di Bitcoin per competizione

Puoi vincere bitcoin con due metodi: la competizione Bitcoin Brawl e la competizione Bulls 'Run.