Cagliari generoso ma non basta: vince 1-0 l’Atalanta

I rossoblù in dieci per un’ora recriminano per un gol annullato a Simeone

CAGLIARI. Cagliari generoso, generosissimo. Ma non basta a frenare l’Atalanta che vince 1-0 grazie a un rigore di Muriel. Recriminano i rossoblù per un gol annullato ingiustamente a Simeone sullo 0-0. Cagliari che poi ha giocato per oltre un’ora in dieci per l’espulsione di Carboni.

Nel primo tempo il Cagliari è partito bene, controllando l’Atalanta e il suo gioco. Al 12’ addirittura è arrivato il gol di Simeone: un tiro dal limite che ha scavalcato il portiere bergamasco. Un gioiello che però è stato vanificato dal Var che ha visto un fallo di mano dell’argentino molto dubbio, visto che il giocatore teneva il braccio attaccato al corpo. Al 23’ un palo di Muriel e due minuti dopo un bel contropiede di Simeone che di sinistro ha sfiorato il palo. Gara equilibrata ma che improvvisamente ha virato sui lombardi: al 26’ Carboni ha atterrato Malinovski in area ed è stato espulso. Muriel ha trasformato e così il Cagliari si è trovato sotto di un gol e di un uomo riuscendo faticosamente il tempo sullo 0-1.

In avvio di ripresa c'è stato subito un palo colpito da Hateboer. Poi Gasperini decide di inserire l'artiglieria pesante al 15' per chiudere i conti: entrano Papu Gomez, Zapata e Ilicic. Anche il Cagliari al 21' inserisce tre giocatori: Mattiello, Birsa e Faragò, con Zenga che fa uscire Nainggolan per far riposare un po' l'asso rossoblù. In 10 contro 11 il risultato resta sempre in bilico. Al 31' c'è anche un contropiede con Rog che scappa, lancia Joao Pedro che entra in area e tira però alto. Poi Cragno sale alla ribalta parando due volte sulle puntate atalantine. Nel finale il Cagliari sfiora addirittura il pari con Ragatzu e Nandez. Insomma è arrivata una sconfitta ma a squadra di Zenga si è battuta alla grande. Un bel segnale per le prossime partite.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno, Walukiewicz, Pisacane (30' st Klavan), Carboni, Ionita (22' st Faragò), Nandez, Rog, Lykogiannis (22' st Mattiello), Nainggolan (22' st Birsa) Joao Pedro, Simeone (30' st Ragatzu) (1 Rafael, 34 Ciocci, 16 Boccia, 8 Cigarini, 35 Ladinetti, 37 Gagliano, 9 Paloschi). All.: Zenga.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Caldara, Palomino, Sutalo (38' st Toloi) Hateboer (29' st Gosens) De Roon, Tameze, Castagne, Pasalic (15' st Ilicic), Muriel (15' st Zapata) Malinovskyi (15' st Gomez) . (95 Gollini, 31 Rossi, 2 Toloi, 19 Djimsiti, 7 Czyborra, 22 Bellanova, 11 Freuler, 90 Colley) All.: Gasperini.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: 27' pt Muriel su rigore.

Note. Recupero: 1' e 3'. Angoli: 6 a 4 per il Cagliari. Ammoniti: Pisacane, Palomino, Nandez, Hateboer. Espulso: Carboni al 26' pt.