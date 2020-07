Serbia: risultati finali confermano vittoria Vucic col 60,6%

Al voto del 21/6. Partito conservatore Sns avrà 188 seggi su 250

Tutti gli altri partiti non hanno superato lo sbarramento del 3%. Entrano in parlamento anche i rappresentanti di quattro formazioni in rappresentanza di minoranze etniche: gli ungheresi ai quali vanno nove seggi, una formazione che fa capo al musulmano Muamer Zukorlic e a una lista macedone con quattro seggi, un raggruppamento albanese con tre seggi, e una lista di musulmani bosniaci del Sangiaccato, anch'essa con tre seggi.

(ANSA) - BELGRADO, 05 LUG - In Serbia la commissione elettorale ha diffuso in serata i risultati finali delle elezioni legislative del 21 giugno scorso, vinte con largo margine dal Partito del progresso serbo (Sns, conservatore) del presidente Aleksandar Vucic con il 60,65% dei voti e 188 dei 250 seggi del parlamento unicamerale.

Fonte: La Nuova Sardegna





