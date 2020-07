Richiamato yogurt greco Despar: nella confezione c’è un prodotto diverso con allergeni non dichiarati

Il ministero della Salute, oggi 5 luglio, ha pubblicato il richiamo del 3 luglio, di due lotti di YOGURT GRECO DESPAR FREE FROM per un problema di confezionamento: le confezioni, infatti, contengono lattosio, un allergene non dichiarato in etichetta. Nello specifico si tratta dello YOGURT GRECO SENZA GRASSI senza lattosio e dello YOGURT GRECO CON PEZZI DI FRAGOLA senza lattosio. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 150 grammi con lotto di produzione 26/07/2020 e con stesso termine minimo di conservazione. Gli YOGURT sono stati prodotti per DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L. da NEOGAL S.A. dal produttore DAIRY INDUSTRY OF DRAMA S.A.”NEOGAL” con sede dello stabilimento a Drama in Grecia. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche al lattosio di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Gli YOGURT richiamati sono sicuri per i consumatori che non sono allergici al lattosio, pur non corrispondendo al prodotto indicato in etichetta.

