Cagliari, l’assurda discarica a cielo aperto di viale La Playa: “Inciviltà che si commenta da sola” (VIDEO)

Cagliari, l’assurda discarica a cielo aperto di viale La Playa: “Inciviltà che si commenta da sola”, spiega la nostra lettrice Antonietta Lancioni che alle 21 di oggi ha realizzato il VIDEO. Guardate quanti cumuli di rifiuti, abbandonati e soprattutto lasciato nel weekend nell’indifferenza generale.

Cagliari città sporca, Cagliari città che non riesce proprio a risolvere il problema dei rifiuti: ci hanno provato due amministrazioni diverse. Le regole della differenziata scelte da Zedda non sono piaciute ai cagliaritani, in un anno la giunta Truzzu non è riuscita a modificare la situazione.

In questo caso, però, c’è la mancata pulizia ma soprattutto davvero la sconsideratezza di abitanti di Cagliari e hinterland che hanno trasformato viale La Playa in una vera e propria pattumiera libera, proprio all’ingresso di Cagliari, come fosse una cartolina o un biglietto da visita, dove ogni giorno sfrecciano migliaia di auto.

