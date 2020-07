Cagliari, sciolto il voto in mare per la Madonna di Bonaria: momenti di commozione nel silenzio. Nella foto di Davide Loi uno dei momenti più emozionanti: niente processione quest’anno a causa delle restrizioni per il Covid, ma il voto per la Madonna di Bonaria è stato sciolto comunque, in un momento ancora più intimo di grandissima fede. Alle 17,30 il Vescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha benedetto la corona di alloro, in memoria dei caduti di guerra. Poi con un numero esiguo di persone autorizzate, al porto con il simbolo della Madonna sono saliti su un mezzo della Croce Rossa e in mare è stata gettata la corona, per ricordare tutti i fratelli vittime delle guerre. Nessun fedele al seguito, troppo rigide le nuove regole fra tante transenne.

