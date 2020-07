Sardegna, domenica con 21 incendi: fiamme alte da Serrenti a San Sperate, intervengono anche i mezzi aerei

3 – Incendio in agro del comune di San Sperate località “P.te di ferro”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal gruppo G.A.U.F. del Corpo forestale giunto sul posto da Cagliari con n.3 mezzi ed un totale di n.6 unità. Il D.O.S (Direttore delle operazioni di spegnimento) vista la presenza di forte vento ha disposto l’invio delle squadre di volontari di Assemini, Decimoputzu e San Sperate. L’incendio ha interessato prevalentemente un canneto. Le operazioni di spegnimento dell’elicottero sono concluse alle 18.10 ma la bonifica da parte degli uomini a terra è tutt’ora in corso

2 – Incendio in agro del comune di Baunei località “C.Pisanu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Baunei coadiuvata dal personale elitrasportato e da alcune squadre della macchina regionale antincendi giunte sul posto in un secondo momento. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dall’orografia e dal vento, si sono concluse alle ore 16.20.





