Cagliari, tempi duri per Truzzu: “Dalla A alla Z, vi raccontiamo l’alfabeto delle promesse mancate del sindaco”

Cagliari, tempi duri per il sindaco Paolo Truzzu. Dopo il sondaggio flop sull’Unione Sarda, nel quale l’80 per cento dei cagliaritani partecipanti ha di fatto bocciato il suo operato del primo anno, l’opposizione di centrosinistra organizza“Cagliari mi sta a cuore”: con questo slogan Paolo Truzzu si candidava a governare la città di Cagliari nelle elezioni comunali del 16 giugno 2019.

Un bilancio che da domani e per dieci giorni racconteremo attraverso una campagna social, “L’alfabeto delle promesse mancate, un anno di centrodestra a Cagliari”, una serie di post su Facebook, Instagram e Twitter che riassumono con un breve testo corredato da immagini la propaganda elettorale del sindaco e l’effettivo riscontro con quanto realizzato finora.

Sabato 18 luglio, a dodici mesi esatti dall’insediamento della giunta Truzzu, terremo una conferenza pubblica per giornalisti e cittadini per illustrare i punti più critici e quelli irrealizzati dall’attuale governo della città e di Pirri”, l’annuncio di Francesca Ghirra e dell’opposizione di centrosinistra.





