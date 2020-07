Auto in fiamme a Cagliari e Assemini, doppio intervento nella notte per i vigili del fuoco

Incendio di autovetture nella notte, una a Cagliari e una ad Assemini.

Interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nella notte per l’incendio di auto in sosta.

Il primo in via Conte Biancamano, a Cagliari, per spegnere il rogo di un’auto in sosta: sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino della sede distaccata portuale di Cagliari.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.

Il secondo intervento, intorno alle 3:45, sempre per l’incendio di un’auto in sosta, è avvenuto in via Sonnino ad Assemini. Una squadra di pronto intervento inviata dalla sede centrale del Comando con un’autopompa ha provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente l’auto.

Anche per quest’intervento le cause del rogo sono in fase di accertamento.