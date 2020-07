Graziano Mesina, la lunga caccia dopo la clamorosa fuga: voci su una trattativa per la resa

Graziano Mesina, la lunga caccia dopo la clamorosa fuga: voci (non confermate ufficialmente) su una trattativa per la resa. Ipotesi che circolano nelle ultime ore, ma senza certezze e conferme: Graziano Mesina in bilico tra una latitanza in Sardegna o forse in Corsica, dove sono state attivate le ricerche, e quelle di una consegna alle forze dell’ordine. Ma al momento l’ex bandito non sembra avere deciso di arrendersi, dando vita a una nuova storia thrilling. Un tempo disse che la sua condanna definitiva sarebbe stata per lui “una condanna a morte”, e a 78 anni non sembra avere intenzione di tornare in carcere. Da ormai 48 ore, poco prima del possibile arresto, ha fatto sparire le sue tracce. C’è chi giyra che sia rimasto nei confini di Orgosolo, per questo nella zona proseguono le ricerche a tappeto delle forze dell’ordine.

