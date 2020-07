Tragedia allo zoo, una tigre attacca e sbrana una guardiana 55enne

Una guardiana dello zoo di Zurigo è stata attaccata e ferita a morte da una tigre. Le autorità zurighesi hanno chiarito le circostanze dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 13.30, nella struttura cittadina. La polizia e i soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto, mentre il team preposto alle emergenze della struttura è riuscito ad allontanare l’animale dalla 55enne. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate. L’esatta dinamica dei fatti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, è al vaglio del Ministero pubblico zurighese. All’inchiesta collaborano la Polizia della Città di Zurigo e gli esperti forensi e di medicina legale. È stato istituito un team di assistenza per i dipendenti dello zoo, ma anche per i visitatori che hanno assistito all’attacco. A quanto pare la tigre non era mai stata protagonista di particolari episodi di aggressività.





