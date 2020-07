Lavori in corso nelle scuole di Sestu: importanti interventi per mettere in sicurezza gli edifici. Sostituzione degli infissi esterni, messa in sicurezza dei parapetti delle scale e rifacimento dei rivestimenti delle scale esterne. Sistemazione dei controsoffitti e dell’impianto antincendio e sistemazione delle porte delle aule per renderle rispettose della normativa antincendio sono i lavori che interesseranno il plesso di via Verdi dove sono previste inoltre altre lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per una spesa complessiva di 76 mila euro. In via Ottaviano Augusto sono in corso il rifacimento dei bagni, interventi su centrale termica, e efficientamento dell’ impianto di illuminazione, compreso quello di sicurezza sia interno che esterno, che sarà tutto costituito da lampade a Led. 80 mila euro è la spesa prevista. “Anche per questa estate erano già stati programmati diversi interventi sulle scuole – spiega la sindaca Paola Secci – stiamo inoltre lavorando, in stretta collaborazione con le dirigenze scolastiche, per adeguare i nostri plessi alle normative anti Covid e permettere la regolare ripresa delle lezioni a Settembre”.

