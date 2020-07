L’incendio di Ghilarza causato da una scintilla: denunciato un uomo

L’incendio, sul quale sono intervenute a terra cinque unità del Corpo Forestale, cinque di Forestas, cinque vigili del fuoco e sei barracelli, con una dotazione complessiva di tre autobotti e cinque Pickup, tre elicotteri Eucureil e il Superpuma della flotta aerea regionale, ha impegnato il personale dell’apparato antincendio per tutta la giornata con numerose riaccensioni dovute al forte vento e alla massiccia presenza di erba e rovi ed è stato dichiarato definitivamente spento solo alle 18,30 di ieri sera, richiedendo comunque il presidio per tutta la notte da parte dei barracelli di Ghilarza e dell’autobotte del vivaio di Forestas. Venticinque gli ettari percorsi da fuoco, prevalentemente pascoli. Danneggiati anche un oliveto e un vecchio casolare adibito a fienile.

“Purtroppo duole ancora constatare che gli incendi colposi sono in percentuale sempre più elevata e hanno un indice di rischio per l’incolumità pubblica spesso superiore rispetto agli incendi di natura dolosa”, riferisce la dirigente provinciale del Corpo forestale Tizana Pinna. “Questo perché hanno origine da normali attività produttive, di lavoro o hobbistiche e vengono svolte in aree generalmente antropizzate, come successo ieri a Ghilarza. Sono già decine in provincia di Oristano le sanzioni amministrative comminate per le violazioni alle prescrizioni antincendio 2020, le norme di prevenzione che ogni anno la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, adotta per prevenire il fenomeno degli incendi”.

“In particolari condizioni di sfavore, meteo – vegetazionali, la violazione di queste norme determina lo svilupparsi degli incendi che mettono a repentaglio la sicurezza pubblica, la stessa vita di chi involontariamente lo ha cagionato, che spesso si adopera anche per lo spegnimento, rischiando la propria incolumità in quanto non dotato di strumenti, protezioni e competenze, sia di persone, strutture, aziende, animali, oltre che campagne e boschi.”