Centro intermodale: rivoluzione in arrivo per le linee dei bus pubblici

Novità per i pendolari: cambi per l’arrivo e la partenza

Procedono i lavori nel cantiere del nuovo centro intermodale di Oristano. Ora si sta lavorando alla viabilità di accesso e ai nuovi flussi del sistema che unisce bus e treni. A fianco alla stazione ferroviaria arriveranno anche i pullman dell’Arst.

Si stanno definendo quindi le procedure di revisione dei percorsi. L’ipotesi più accreditata e che i pullman in arrivo dalla Statale 388, per intenderci dalla direttrice di Silì e quindi dalle linee che collegano col Barigadu, il Mandrolisai, il Sarcidano, la Barbagia e il Grighine, vengano dirottate su viale Marconi e quindi raggiungano il nuovo spiazzo di via Ghilarza. Idem per quelle in ingresso dallo svincolo di Fenosu della Statale 131.

Si dovrà decidere, invece, come gestire il flusso dal Guilcier, dal Montiferru, dal Sinis, in arrivo dalla direzione Rimedio – Brabau e si dovrà ragionare anche su come gestire il flusso che proviene dal Terralbese e dalla Marmilla, in ingresso dal lato di Santa Giusta.

E’ possibile che si faccia affidamento sulle fermate satellite già presenti a Oristano, quali quella dietro l’istituto magistrale, quella alla zona industriale e quella in via Cagliari (pressi via Gennargentu), per citarne alcune.

Dovrà essere rivisto anche il sistema delle linee urbane, sempre gestite dall’Arst.

Intanto il consiglio comunale di Oristano, con 13 voti a favore, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo del 1° stralcio funzionale, il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità per la viabilità di accesso al centro intermodale.

L’Assessore Dora Soru ha ricordato che il progetto è stato finanziato dalla Regione con 400 mila euro e con 100 mila euro di cofinanziamento comunale. L’importo dei lavori è di 282 mila euro di lavori, mentre 146 mila euro serviranno per gli espropri delle aree dove realizzare le opere.

Sabato, 4 luglio 2020

L'articolo Centro intermodale: rivoluzione in arrivo per le linee dei bus pubblici sembra essere il primo su LinkOristano.it.