Cantieri aperti ad Arborea: importanti lavori nel centro e nell’agro

Si sbloccano dopo l’emergenza Covid diversi interventi programmati dal Comune

“Dopo la pausa forzata dovuta alle misure anti contagio da Covid-19, il comune di Arborea riparte con un numero importante di interventi nel settore dei lavori pubblici.

Grazie alle risorse comunitarie della Programmazione territoriale 2014-2020, sono a disposizione risorse pari a un milione e 870 mila euro e sono già molto avanti le fasi della progettazione dei lavori.

Mentre si sta completando la riqualificazione dello stabile della ex colonia marina, è ormai pronto il progetto preliminare per i lavori di allestimento del Centro di documentazione ambientale nello stesso edificio e per la ristrutturazione della Torre Osservatorio antincendio situata nel cuore della pineta litoranea.

Approvati in giunta i lavori di progettazione per la realizzazione di un parco inclusivo polifunzionale nella zona verde della lottizzazione tra via san Domenico Savio e via dei Pionieri e per l’ammodernamento della copertura del bocciodromo, che andrà totalmente sostituita con materiali più moderni e funzionali.





A breve inizieranno i lavori di pavimentazione del piazzale di fronte al complesso ex Gil, sul corso Italia. In corso d'opera i lavori di riqualificazione urbana in diverse zone del centro storico, tra cui il rifacimento del marciapiede di via san Domenico Savio, la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la strada 17 ovest e di un pavimento pedonale tra piazza Ungheria e via De Gasperi. Su un altro fronte, dopo l'affidamento della progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria dei quattro ponti di attraversamento delle acque basse (ponte in località Sassu, della strada 22 Est, della strada 18 Est e della strada 14 Est) sono in corso le indagini strutturali. L'importo per la progettazione e per i lavori di ristrutturazione dei quattro ponti ammonta a 650 mila euro e derivano dai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 assegnati all'unione dei comuni del terralbese. "Senza considerare tutti gli altri lavori fin qui realizzati, ad esempio i numerosi tratti stradali rinnovati, il restauro del complesso ex Gil, l'efficientamento di tutta la rete di illuminazione pubblica, sono a disposizione ancora più di 7 milioni di euro per nuove opere pubbliche, tutte con progetti pronti", commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Davide Rullo. Soddisfatta anche la sindaca, Manuela Pintus, che ricorda come tutte queste risorse siano state acquisite "a fondo perduto, senza compartecipazione di fondi di bilancio comunale, senza nuovi mutui aperti. Altro aspetto che dimostra che si è lavorato con serietà e attenzione". Sabato, 4 luglio 2020 L'articolo Cantieri aperti ad Arborea: importanti lavori nel centro e nell'agro sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano