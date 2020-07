“Attenti all’amianto, sulle spiagge del Sinis non solo plastica”

L’Associazione ex esposti chiede più informazioni per i pulitori volontari

In alcune spiagge del Sinis c’è anche amianto, oltre alla plastica: non è bene quindi che “l’Area Marina Protetta nell’organizzare il progetto ‘Un mare di plastica’ non abbia previsto il rischio da esposizione amianto per i volontari” che aderiranno all’iniziativa di pulizia degli arenili. Ancora più grave, secondo l’Associazione ex esposti amianto della Sardegna, il fatto che “per quanto a nostra conoscenza, il rischio sanitario dovuto all’esposizione all’amianto non sia presente nelle informative dell’iniziativa”.

Con il suo presidente Giampaolo Lilliu, l’associazione è sempre molto critica su quelle che definisce “giornate ecologiche puramente di facciata, che utilizzano risorse pubbliche che meriterebbero una diversa gestione e programmazione, con il coinvolgimento di settori e associazioni che possono migliorare gli interventi ambientali, utili alla reale e concreta informazione e formazione in materia di rischio per la salute derivante dall’inquinamento, nel caso specifico del mare e delle spiagge del Sinis”.

L’Associazione ex esposti amianto della Sardegna ricorda di aver sollecitato più volte in passato le amministrazioni locali e anche l’Area Marina Protetta ad intervenire per bonificare gli arenili del Sinis dall’amianto, “ma a distanza di anni non si è mai avuto risposta e non sono state adottate misure idonee per eliminare la fibra killer”.

Sabato, 4 luglio 2020

