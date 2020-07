“Hanno rubato l’iPhone a mia figlia 15enne mentre stava aiutando un’amica caduta in bici: ridatecelo”

Un furto spiacevole, come tutti i furti, ma anche “assurdo”, quello avvenuto ieri sera in piazza Sunda a Quartucciu. Qualcuno ha infatti rubato “una borsa di marca con dentro un iPhone 7 di proprietà di una quindicenne”. A dirlo è la madre della vittima, Cristiana Borea, 40 anni. È lei ad aver lanciato un appello nei gruppi Fb di Quartucciu e, anche, attraverso Casteddu Online: “Mia figlia ha lasciato la borsa poggiata su una panchina di piazza Sunda, perchè è dovuta correre per soccorrere un’amichetta che era caduta con la bici. Pochi minuti dopo, sopra la panca non c’era più nulla. Ha girato per tutta via Nazionale, ha chiesto anche in alcuni bar: nulla, nessuno sapeva niente”.

La Borea lancia un appello: “La borsa è di marca Primaclasse, di colore marrone. Nel cellulare ci sono delle foto preziose di mio figlio neonato. Sono disposta ad offrire una ricompensa di cinquanta euro a chi lo ritroverà”. Il numero da contattare è il +393891949224.

