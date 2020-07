Insieme all’Area Marina Protetta per difendere i nostri mari dalla plastica

Insieme all’Area Marina Protetta per pulire i nostri mari dalla plastica

Al via le attività di sensibilizzazione per bagnanti, residenti e turisti sulle spiagge del Sinis e dell’Oristanese

A partire dalla giornata di ieri nella marina di Torre Grande, sono iniziate la serie di attività di sensibilizzazione e informazione sulle spiagge del territorio promosse dall’Area marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” che dichiara così “guerra” all’inquinamento marino e costiero da plastica e microplastica e al fenomeno dei furti di sabbia. Le iniziative, che rientrano nell’ambito del progetto “Un mare di plastica” finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, si pongono come obiettivo quello di informare, educare e sensibilizzare bagnanti, residenti e turisti che frequentano le spiagge della Penisola del Sinis. Ieri, per la prima giornata di attività, gli operatori dell’Area Marina Protetta, armati di setacci, campioni di micro plastiche, e materiale informativo sul fenomeno dei furti di sabbia, hanno così informato e sensibilizzato le persone in spiaggia mostrando loro quali sono i pericoli per la salute legati all’inquinamento marino e costiero. Inoltre, hanno distribuito anche un promemoria cartaceo con le dieci regole per un mare pulito e con i tempi di decomposizione di alcuni rifiuti in mare. Durante l’attività, gli operatori hanno avuto modo di affrontare anche alcune tematiche riguardanti i cambiamenti climatici e tutte le ripercussioni che questi hanno sullo stile di vita delle persone. Ecco il calendario completo con le date e le spiagge dove si recheranno prossimamente gli operatori dell’Area marina protetta nei mesi di luglio e agosto: 7 luglio spiaggia di San Giovanni di Sinis; 8 luglio spiaggia di Maimoni; 10 luglio spiaggia di Is Arutas; 14 luglio spiaggia di Mari Ermi; 15 luglio spiaggia di S’anea Scoada; 17 luglio spiaggia di Putzu Idu; 21 luglio spiaggia di Sa Mesa Longa; 22 luglio spiaggia di Sa Rocca Tunda; 24 luglio spiaggia di Is Arenas; 28 luglio spiaggia di Is Aruttas; 29 luglio spiaggia di San Giovanni di Sinis; 31 luglio spiaggia di Mari Ermi; 4 agosto spiaggia di Putzu Idu; 5 agosto spiaggia di Sa Mesa Longa. Non solo spiagge del Sinis dunque. Informare e sensibilizzare alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente è una delle principali finalità dell’AMP, ed è per questo che l’iniziativa si estende anche al di fuori del loro “confini”.

Fonte: Link Oristano