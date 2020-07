Equitalia, migranti e vitalizi: raccolta firme della Lega a Oristano e Bosa

Stamane sino alle 13 a Bosa marina un banchetto sul lungomare. In serata, dalle 18.30 alle 23, i sostenitori del Carroccio si sposteranno in piazza Roma a Oristano e con loro ci sarà anche Eugenio Zoffili. Il coordinatore regionale del partito in mattinata sarà impegnato in un vero e proprio tour dell’isola. Stamane sarà a Cagliari, davanti al mercato di San Benedetto, poi si sposterà a Quartu sant’Elena, a Sant’Anna Arresi e concluderà la giornata proprio a Oristano.

Raccolta firme anche a Oristano e Bosa della Lega a sostegno delle iniziative politiche per lo stop alle cartelle di Equitalia, alla sanatoria dei migranti e per lo stop ai vitalizi.

Zoffili invita i sardi a rispondere presente alla chiamata della Lega: “Veniteci a trovare ai nostri banchetti, firmando i moduli per chiedere lo stop alla maxi-sanatoria dei clandestini e alla modifica dei decreti sicurezza di Matteo Salvini voluta dal governo Pd–5 Stelle”. Il deputato lombardo chiede inoltre “lo stop all’invio di oltre 8 milioni di cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate” e propone una nuova pace fiscale. L’ultimo punto su cui insiste Zoffili è il taglio dei vitalizi: “Non meno importante è la firma che chiediamo di apporre contro quell’insulto a tutti gli italiani costituito dal vergognoso ripristino dei vitalizi per i parlamentari”.

