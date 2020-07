Paura a Elmas, ordigno esplode davanti a un’abitazione in via Asquer

Paura nella notte ad Elmas per un’esplosione avvenuta in via Asquer di Flumini. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e due automezzi dei Vigili del fuoco, dopo le richieste di aiuto lanciate dai residenti. Al loro arrivo, i pompieri hanno potuto constatare danni ingenti agli infissi di un’abitazione e ad alcune automobili parcheggiate nella strada colpite dall’ordigno: potrebbe trattarsi di una bomba carta. Le verifiche sono andate avanti per circa mezz’ora, non si registrano feriti. Il boato è stato sentito da tanti abitanti della città, qualcuno ha scritto sui gruppi Facebook del paese nel cuore della notte per cercare di avere informazioni.

