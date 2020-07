Regione Sardegna, Zedda: “Basta lavoro agile, accelerare il ritorno in ufficio”

Il lavoro agile è un prezioso assist per garantire continuità operativa e salute, ma la vicepresidente della Giunta Solinas è convinta che “una volta cessata la fase emergenziale sia fondamentale facilitare la ripresa del lavoro con modalità ordinaria per garantire la progressiva riapertura degli uffici pubblici e il ritorno a una normalità sociale e occupazionale, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza”.

“Si tratta di un processo di cambiamento complesso – aggiunge l’assessore Zedda – che deve partire da un’attenta considerazione delle priorità e peculiarità culturali e manageriali dell’organizzazione, in cui la tecnologia gioca un ruolo chiave. Per questo si rende necessario ripensare a una riorganizzazione del lavoro, specie quello pubblico, che tenga conto dei suoi benefici ma anche delle ripercussioni sulla qualità del lavoro stesso e sull’impatto sociale”.

“Occorre accelerare sulla ripresa in sicurezza del lavoro in presenza negli uffici della pubblica amministrazione per garantire maggiore efficienza e tempestività dei servizi ai cittadini. Bisogna tenere conto del contesto lavorativo nel quale nella Fase 3 deve essere utilizzato il ‘lavoro agile’ adottando però tale strumento in modo strutturale e in linea con il raggiungimento di obiettivi e risultati certi e misurabili, conciliando al meglio la tutela dei lavoratori da un lato e la necessaria ripresa delle attività produttive dall’altro”.





