Cagliari, riaprono le cucine per gli universitari: fornelli ancora spenti nelle mense

Gli studenti universitari vincono una piccola ma importante battaglia. Da domani potranno tornare ad utilizzare le piccole cucine installate nelle Case dello studente di Cagliari gestite dall’Ersu: “Questa parziale conquista – insieme all’abolizione del divieto di superare le 48 ore di assenza dagli alloggi e al ripristino delle reti wi-fi – è stata ottenuta grazie ai mesi di lotta degli studenti, culminati con l’occupazione della mensa di via Trentino portata avanti in questi tre giorni”, spiegano, in un comunicato, gli universitari. Nessuna novità, o quasi, invece, per le mense dello studente. In via Trentino, via Biasi e via Businco, dopo una prima settimana di panini, affettati, yogurt e un frutto, il menù è destinato a cambiare: “Da lunedì prossimo”, spiega il presidente dell’Ersu Michele Camoglio, “le pietanze saranno altre. Stiamo ancora definendo quali, ma i pasti saranno ancora freddi. Gli studenti, però, potranno usufruire delle sale interne delle mense per mangiare. Il nuovo decreto prevede degli allargamenti rispetto alle ristrettezze di qualche tempo fa legate al Coronavirus”.

