Due incensurati arrestati per droga a Quartu e Maracalagonis

MARACALAGONIS. Winstone Lee Marvin Tjark, un ventiduenne di nazionalità tedesca, incensurato, è stato arrestato dalla polizia di stato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane insospettabile spacciatore, è stato bloccato ieri (giovedì) dai poliziotti del commissariato di Quartu Sant’Elena, nel corso di un servizio antidroga, attivato, in seguito a diverse segnalazioni, in collaborazione con i colleghi dell’ufficio di gabinetto e del reparto cinofili di Abbasanta. Gli agenti hanno rinvenuto nell’abitacolo dell’auto del giovane, all’interno di una bomboletta spray con il tappo modificato, 150 grammi di marijuana suddivisi in 13 bustine di nylon. I poliziotti hanno successivamente trovato, nel corso della perquisizione domiciliare 9 piante di marijuana in piena infiorescenza impiantate in vasi e, grazie all’aiuto dei cani, altre 7 confezioni da più di 100 grammi ciascuna di marijuana e diverse bustine da 10 grammi della stessa sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito, Winstone Lee Marvin Tjark, così come disposto dal magistrato di turno, è stato accompagnato nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta. Gli agenti del commissariato di Quartu, hanno arrestato, sempre a Maracalagonis, anche Mauro Angioni, un quarantacinquenne del posto, incensurato, per coltivazione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti nel cortile dell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto 19 piante di marijuana in piena infiorescenza impiantate in vasi. Gian Carlo Bulla.

Fonte: La Nuova Sardegna