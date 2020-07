Custodiva coca e marjiuana: cagliaritana arrestata

Una 40enne finisce ai domiciliari: la sua abitazione era un deposito di stupefacente

CAGLIARI. Centoventi grammi di cocaina e 2 chili di marijuana nell’abitazione di una 40enne cagliaritana, probabilmente solo custode del considerevole quantitativo di stupefacente per conto di trafficanti e spacciatori. Al deposito della droga, in via Pier della Farncesca, quartiere Mulinu Becciu, sono arrivati gli agenti del gruppo Falchi della squadra mobile di Cagliari a seguito di attività investigativa. Ieri 2 giugno i poliziotti sono andati a far visita alla donna con mandato di perquisizione della autorità giudiziaria, puntando in particolare alla sua cantina nella palazzina.

La sospettata, vistasi ormai alle strette, ha consegnato una bustina contenente 5 grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare, svolta con il fondamentale ausilio dell’unità cinofila della guardia di finanza di Cagliari, ha consentito di rinvenire all’interno della cantina 2 buste in nylon con circa 120 grammi di cocaina, oltre ad altre varie buste di plastica contenenti 2 chili di marjuana. Oltre alla droga venivano sottoposti a sequestro numerosi bilancini di precisione e macchine per il sottovuoto. La donna è stata accompagnata presso il suo domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi 3 giugno.(luciano onnis)