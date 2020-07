Via libera ai clienti, niente più limitazioni nei mercati di Cagliari

Accesso senza controlli ma confermate le mascherine e le distanze minime

Via libera per i clienti nei mercati comunali a Cagliari – sia al chiuso che all’aperto – e nel mercato ittico: un’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu ha eliminato le limitazioni sugli accessi. Da domani, sabato 4 luglio, non si rischia più di trovare file all’ingresso.

Resta ovviamente l’obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro fra le persone: regola di sicurezza che vale fra gli operatori, fra questi e la clientela, e soprattutto per i clienti fra di loro. Confermato anche anche l’obbligo – per gli operatori dei mercati e per i clienti – di usare le mascherine.

Il provvedimento conferma che la situazione è sotto controllo, in città, ma il Comune non vuole rischiare e ha affidato a tutti i concessionari e gli operatori dei mercati il compito di vigilare sul mantenimento della distanza minima fra i clienti del proprio box, sull’uso delle mascherine sulla disposinibilità di tutti i presidi sanitari di igienizzazione richiesti dalle norme in vigore.

Venerdì, 3 luglio 2020

L'articolo Via libera ai clienti, niente più limitazioni nei mercati di Cagliari sembra essere il primo su LinkOristano.it.