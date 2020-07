Pula, al via da domani il servizio di parcheggi a pagamento

Saranno attive da domani le strisce blu nel territorio di Pula, sia nel centro abitato che nelle zone balneari.

I lotti saranno gestiti interamente dalla ditta Abaco S.p.a.

Invariate le tariffe e gli stalli gratuiti destinati ai residenti.

N.50 stalli di sosta in Area Ex Dolis – Nora;

N.10 stalli di sosta in Loc. La Pineta;

N.20 stalli di sosta in Loc. Su Guventeddu;

N.50 stalli di sosta in Loc. Is Figus.

Anche quest’anno si potrà procedere al pagamento tramite bancomat e carte di credito o utilizzando le apposite App (My Cicero e EasyPark Italia).

Per i primi giorni, nelle zone balneari in cui le colonnine non sono state ancora sostituite con quelle della società uscente, ci saranno degli addetti incaricati. Ricordiamo inoltre che nelle zone balneari, a differenza del centro abitato, andrà inserito il numero di targa.

I residenti dovranno fare richiesta del nuovo pass attraverso il modulo scaricabile dal sito di Abaco Spa o, dalla settimana prossima, direttamente nella sede di Pula in via XXIV maggio. Nell’attesa del rilascio del nuovo pass potranno utilizzare (per massimo 15 giorni) quello dello scorso anno, rilasciato sia da Abaco che da Aj Mobilità.

