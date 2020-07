Lunghi tempi di attesa per accedere alle Poste, a Monserrato si valuta per i gazebo

Gazebo a Monserrato per attenuare i disagi di chi ogni giorno è costretto a lunghi tempi di attesa prima di accedere all’ufficio postale: interrogazione urgente della consigliera Valentina Picciau.

Questa sera la capogruppo di “Pauli Monserrato” ha chiesto durante il consiglio comunale, in considerazione delle lunghe file sotto il sole degli utenti tra cui anziani e disabili, se il Sindaco avesse parlato con Poste Italiane e se ci fosse un’intesa. Inoltre ha proposto l’utilizzo di gazebo di cui il Comune dispone, anche se non sono ignifughi. “La soluzione – spiega Valentina Picciau – deve essere pensata e organizzata tramite protocollo di intensa con Poste Italiane e comunque non è giusto che il comune si accollli tutte le spese e che si sia aspettato il caldo cocente”.

Il sindaco Tomaso Locci spiega che “avevo valutato un’altra situazione: mi hanno presentato un preventivo per dei gazebo particolari, con un sistema di nebulizzazione. Adesso valutiamo. Dobbiamo trovare chi li monta e chi li toglie perché la responsabilità del suolo pubblico è della nostra amministrazione, verificare se si riesce a trovare una sorta di vigilanza, perché ovviamente se si crea un assembramento sotto a quel gazebo siamo punto e a capo e verificare se questi gazebo possano in qualche modo, oltre che refrigerare, avere un sistema anche anti covid. Potrebbero essere anche due o tre. Il problema è lo spazio che occupano e il passaggio delle persone”.