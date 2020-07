Falso cannonau dop: indagati 5 dirigenti della coop di Jerzu

JERZU. Il legale rappresentate, il dirigente e tre enologi della Cooperativa vinicola di Jerzu sono stati indagati dalla Procura di Lanusei per associazione a delinquere, concorso in frode in commercio e in adulterazione di alimenti a conclusione di un'inchiesta sulla vendita di alcune partite di Cannonau non conformi ai criteri imposti dal marchio Dop. Secondo le indagini della Gdf di Arbatax e degli ispettori del Dipartimento di tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, i cinque indagati detenevano all'interno dela coop partite di Cannonau relative all'annata 2013 senza avere i requisiti imposti per il riconoscimento del marchio di origne protetta. Mischiato con acqua e altre uve, il vino presentava una gradazione alcolica inferiore ai protocolli di vinificazione Dop. Dalle verifiche effettuate non risulta che il Cannonau venduto dalla Cooperativa abbia messo in pericolo la salute dei consumatori.

Fonte: La Nuova Sardegna