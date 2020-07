Cappellacci: “Il virus torna in Sardegna sulle barche dei clandestini”

I dati odierni certificano altri 2 casi di positivi al COVID19 tra i migranti provenienti dalla rotta Algeria-Sardegna. Cosa aspetta il Governo a bloccare questo traffico di persone che nulla ha a che fare con l’accoglienza umanitaria?” Lo domanda Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna, che sul punto ha già presentato una serie di interpellanze e interrogazioni. “Mentre la Sardegna iniziava a respirare la libertà e andava avanti con zero contagi giornalieri, dopo sacrifici enormi sul piano economico sociale, il virus ritorna a bordo dei barchini. È gravissimo il comportamento di un Governo che non si è posto alcun problema a chiudere gli italiani in casa e che poi spalanca le porte ai migranti clandestini, provocando un gravissimo pericolo per la salute pubblica oltre a quelli già noti per la sicurezza nazionale. Di questa condotta vile- ha concluso Cappellacci- dovranno assumersi tutte le responsabilità”



