Sanità: più attenzione agli anziani con presidi locali e meno liste d’attesa

Dai sindacati è arrivata anche la richiesta di un intervento da parte della politica per porre rimedio alle croniche carenze di personale tra i medici e gli infermieri e hanno chiesto di essere coinvolti nella discussione sulla riforma sanitaria avviata dal Consiglio regionale. Tre le priorità che vorrebbero portare all’attenzione della Commissione: il miglioramento della rete ospedaliera: la definizione di misure rivolte alla salute degli anziani che necessitano di controlli continui e di accertamenti diagnostici e terapeutici; più investimenti nella medicina di prevenzione, con l’assunzione di medici, infermieri, assistenti sociali, per migliorare l’operatività della rete socio-sanitaria territoriale e l’assistenza domiciliare.

I sindacati confederali hanno auspicato una maggiore attenzione da parte della politica per gli anziani: “Sono i soggetti più deboli, quelli dai quali proviene un’alta domanda di assistenza. La riforma della Sanità deve tener conto di queste esigenze potenziando i servizi nel territorio. Vanno bene gli ospedali, ma i presidi territoriali sono altrettanto importanti per la prevenzione e la tutela del diritto alla salute di chi è avanti con gli anni”.

“L’emergenza Covid non ha fatto altro che amplificare una situazione già drammatica”, hanno sottolineato i segretari confederali Marco Grecu (Cgil Spi), Adalberto Farina (Cisl Fnp) e Rinaldo Mereu (Uilp). “Le visite specialistiche sono ferme o hanno subito un rinvio con un ulteriore allungamento delle liste d’attesa. La situazione è critica per tutto ciò che riguarda il Parkinson, le terapie oncologiche, le malattie cardiovascolari, gli interventi chirurgici”.

Fonte: Link Oristano





