Quest’estate anche a Bosa la “dog beach” per gli amici a quattro zampe

La spiaggia scelta dall’amministrazione comunale è quella di Turas

Per quest’estate anche Bosa ha finalmente la sua dog beach. Lo spazio dell’arenile scelto per gli amici a quattro zampe dall’amministrazione comunale è quello di Turas, la spiaggia accanto all’omonimo hotel. Uno spazio ampio e idoneo, perché composto prevalentemente da sabbia e facilmente raggiungibile da tutti.

Il Comune di Bosa installerà i cartelloni informativi e provvederà alla pulizia quotidiana nonché alla posa di contenitori per le deiezioni dei cani. Potranno essere portati nella spiaggia indicata tutti i cani iscritti all’anagrafe canina. Ovviamente il proprietario dovrà preoccuparsi di portare la museruola e i sacchetti per le deiezioni, oltre ad impegnarsi al rispetto delle regole per il benessere dell’animale: spazi all’ombra, la ciotola d’acqua e tutti gli accorgimenti necessari affinché sia un momento di relax per tutti.

“Nel nostro programma amministrativo proposto ai cittadini”, ha detto l’assessore Piera Addis, “la spiaggia per i cani era uno dei punti di forza, per quanto concerne il settore Ambiente, benessere animale e turismo. Già dalla scorsa estate, all’inizio del mandato, avevamo attivato la procedura per la richiesta ai vari enti preposti, ottenendo il benestare all’attivazione. Finalmente siamo pronti a dare il via a un servizio che riteniamo necessario per dare le giuste risposte ai residenti e ai turisti amanti dei cani che scelgono la nostra cittadina per le vacanze”.

La stagione balneare ormai ha preso il via e per molti proprietari di cani può esser importante non