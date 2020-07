Proroga per piani terapeutici, esenzioni ticket e assistenza integrativa

Saranno validi automaticamente fino al 30 settembre. Novità per i farmaci ai pazienti cronici



La validità dei piani terapeutici per farmaci e dispositivi medici scaduti il 30 giugno è prorogata automaticamente al 30 settembre. A darne notizia è l’Assl di Oristano.

La proroga era stata decisa da una delibera della Giunta regionale (la 31/28 del 18 giugno) e riguarda anche le autorizzazioni per l’assistenza integrativa e protesica (tra cui ossigeno liquido, alimenti speciali, ausili per pazienti stomizzati e per incontinenza) e le esenzioni ticket per patologia e reddito in scadenza sempre il 30 giugno.

La proroga è automatica: agli utenti che rientrano nelle categorie indicate non è richiesto alcun tipo di adempimento per il rinnovo.

Per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci ai pazienti cronici da parte delle Farmacie territoriali, fino al 30 settembre le terapie potranno essere dispensate per periodi superiori a 30 giorni (fino a un massimo di 90), così da ridurre gli accessi degli utenti alle strutture.

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Assl di Oristano.

Giovedì, 2 luglio 2020

