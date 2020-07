Alloggi Area consegnati a Carbonia: 28 famiglie potranno usufruire di una nuova casa

Alloggi Area consegnati a Carbonia: altre 28 famiglie potranno usufruire di una nuova abitazione.

Sono stati consegnati in questi giorni 28 alloggi Area del lotto di via Roux, ora Suor Anna Piredda.

“Mi rendo conto che non è un grande risultato – spiega la sindaca Paola Massidda – se parametrato alla lunga attesa degli interessati e allo sforzo profuso da questa Amministrazione, in tutti questi anni, per ottenere risposte da Area su molte questioni legate a questo Ente e gestite nella nostra Città. E’ pur vero che la nuova dirigenza assegnata ad Area, insieme all’iniziativa diretta dei cittadini sulla questione, ha finalmente sbloccato una procedura avviata da questa Amministrazione due anni fa con l’assegnazione dei primi 12 alloggi. Con la nuova dirigenza abbiamo già, nelle prossime settimane, fissato un nuovo appuntamento per concludere l’assegnazione dei 17 alloggi restanti e sempre nelle prossime settimane ci siederemo ad un tavolo per definire la soluzione per la consegna anche degli 8 alloggi Area di Cannas di sopra, bloccati da anni da questioni meramente burocratiche, per le quali questa Amministrazione ha già individuato la soluzione”.