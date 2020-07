Le ceramiche che promuovono un nuovo impegno seguono altre due iniziative che hanno segnato la storia della solidarietà in Sardegna. La prima è la Carovana del Volontariato: partita nel 2001, per quaranta giorni, tra giugno e luglio, attraversa tutti i comuni della Sardegna. La seconda è Piazze della Solidarietà: nel 2011 aveva sparso in quarantacomuni i semi della solidarietà realizzati dall’artista Pinuccio Sciola.

Per l’occasione, sabato 4 luglio alle 10.30 in corso Cattedrale, saranno presenti i volontari delle associazioni del territorio, insieme al sindaco Francesco Mereu e ad Enrico Pilloni, referente del Sa.Sol. Point di Ales del Csv Sardegna Solidale.

Per festeggiare i primi vent’anni di attività, il Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale rilancia il suo messaggio di impegno attraverso quaranta ceramiche artistiche che saranno collocate nelle piazze di altrettanti centri dell’isola. Tra queste ci sarà anche una piazza di Ales.

Sardegna Solidale festeggia anche ad Ales i vent’anni di attività In piazza una ceramica artistica per ricordare l’importanza dell’impegno

Fonte: Link Oristano





