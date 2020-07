Dolianova, la rabbia dello chef Paolo Lepori: “Furgone distrutto da un vigliacco, sono a terra”

Ha sentito un rumore “fortissimo”, si è affacciato alla finestra e ha visto il suo furgone, un Renault Cangoo, “aperto”. Tutta la parte sinistra, sino a quasi alla zona del guidatore, è stata distrutta. Da chi? “Da un altro camion che, dopo aver ‘agganciato’ il mio, non si è fermato ma, anzi, se n’è andato sfrecciando. Il fatto è avvento in via Trieste a Dolianova, ieri sera verso le 23:30. Un altro automobilista mi ha detto di aver assistito alla scena ma di non aver fatto in tempo a leggere la targa di chi mi ha ridotto così il mio furgone, nuovo, acquistato appena sei mesi fa”. È molto arrabbiato Paolo Lepori, chef conosciuto a Dolianova (gestisce l’agriturismo Sa Colonia). “Il Renault lo utilizzavo per lavoro, per portare i vari prodotti che poi utilizzo nella mia cucina. L’impatto è stato così forte che uno dei fari è schizzato via, finendo contro il muro di casa”.

“Purtroppo, sulla strada, non ci sono telecamere. Andrò dai vigili per capire cosa posso fare, i danni sono ingenti. Chiunque abbia visto qualcosa o possa fornirmi informazioni utili mi chiami pure al +393889231482”.

