No ai turisti Usa in Italia, gli americani sbarcati a Elmas verso il rimpatrio

Ripartiranno molto probabilmente in serata il gruppo di americani atterrato all’aeroporto di Elmas con un jet privato. Appena atterrati nell’Isola, sono stati subito bloccati ai controlli anti Covid. E, proprio da oggi, l’Unione europea ha aperto ai voli internazionali, lasciando fuori però alcuni Paesi: tra questi ci sono gli Stati Uniti. Una decisione condivisa dall’Italia. Gli stranieri sono stati ospitati per qualche ore nel terminal di aviazione generale della Sogaer, totalmente estranea alla vicenda, che è stata seguita dalla prefettura e dalla Polaria. La decisione, dopo alcune verifiche, sembra scontata: dovranno ritornare a bordo dell’aereo e lasciare l’Isola.





