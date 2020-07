Coronavirus: crescono contagi, +187

In Lombardia 109 nuovi casi, il 59,8% del totale

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Sono 187 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142.

Di questi, 109 casi sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 240.760. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I morti per coronavirus salgono così a 34.788, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 7 le regioni che non fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono poi 15.255 gli attualmente positivi, 308 meno di ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 87 pazienti, 6 in meno di ieri. Di questi, 41 sono in Lombardia, poco meno della metà.