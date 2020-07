Dopo 4 mesi di lockdown riparte il Trenino Verde della Sardegna

Come previsto nel Calendario ufficiale delle corse diramato il 26 Giugno, è ripartita la stagione turistica del Trenino Verde della Sardegna.

Nonostante le grandi e inattese difficoltà di questo periodo – la chiusura delle linee ferroviarie turistiche per circa 4 mesi nell’ambito del lock-down per il Covid-19, i severi limiti al numero di passeggeri ammessi a bordo nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, l’inutilizzabilità della Stazione di Palau Pineta (oltre a quella di Palau Marina) – alle 9:00 di oggi è regolarmente partito dalla Stazione Centrale di Palau, il treno diretto a Tempio Pausania dove è arrivato in perfetto orario alle 12:24.

La partenza del Calendario 2020 della stagione del turismo ferroviario in Sardegna, pur in mancanza di un vero e proprio lancio commerciale, è frutto della volontà di ARST, azienda regionale sotto il controllo dell’Assessorato dei Trasporti, di alimentare la fiducia e la speranza e di garantire la continuità dell’esercizio ferroviario turistico, soprattutto, in prospettiva futura.

L’auspicio della Società è di contribuire ad ampliare – anche in una stagione che si preannuncia difficile per il turismo in Sardegna – l’offerta di servizi turistici e continuare a proporre una Sardegna la cui bellezza non si limita al mare, ma si spinge verso i territori dell’interno ricchi di tesori ambientali e culturali.

Secondo la rete dei Trenino Verde Point – gli operatori che affiancano la Società nel far conoscere il treno turistico – questa può essere la grande occasione per i residenti in Sardegna, per riscoprire un servizio unico dal punto di vista storico e culturale e compensare, almeno in parte, i mancati arrivi nazionali e internazionali.

Nei prossimi giorni, come indicato nel calendario ufficiale e nel sito www.treninoverde.com, si svolgeranno regolarmente, pur in una fase di avvio della promozione del servizio, anche i viaggi del 2 e 3 Luglio sulla tratta Tempio-Palau mentre nel fine settimana del 4-5 Luglio saranno attivi tutti gli altri viaggi del Trenino Verde: Arbatax-Gairo, Mandas-Seui, Bosa-Tinnura, Bosa-Nigolosu Express e Mandas-Laconi.

Per informazioni, biglietti e per gli indirizzi dei Trenino Verde Point consultare il sito www.treninoverde.com.

L'articolo Dopo 4 mesi di lockdown riparte il Trenino Verde della Sardegna proviene da Casteddu On line.