Non solo pub, il Saloon di Arborea diventa pizzeria: serate di musica e intrattenimento

Novità anche all’Horse Country resort che accoglie gli ospiti per ingressi giornalieri

Grandi novità accompagnano la riapertura delle porte al Saloon di Arborea, in programma sabato prossimo, 4 luglio. Il particolare locale in stile Western, sulla Strada a Mare 24, all’interno del complesso dell’Horse Country Resort, diventa anche pizzeria e propone musica live, balli e attività di intrattenimento.

“Il locale continuerà a essere anche un pub”, spiegano i responsabili, “ma per accontentare le numerose richieste abbiamo deciso di offrire anche la pizzeria. Insieme a un ricco palinsesto di attività e serate a tema per tutti i gusti ed età”.

Gli ampi spazi del Saloon di Arborea permettono ai clienti di gustare la propria cena in tutta sicurezza e contemporaneamente di godere degli spettacoli e di tutte le offerte del locale, comodamente seduti al proprio tavolo dedicato.

Dal venerdì alla domenica, con inizio alle 19.30, tante attività di intrattenimento: musica dal vivo, ma anche partite di calcio di Serie A, Champions League, Europa League e campionati stranieri, proiettate sul maxi schermo.

Il venerdì del Saloon è dedicato alla Line Dance, serata musicale con live performance; il sabato e la domenica spazio alla serata latino-americana.

Protagonisti dell’inaugurazione di sabato prossimo la musica dal vivo del gruppo Brokenbarbie “Guns’n Roses Apology”.

I clienti che preferiscono scegliere il posto a loro più gradito, dovranno prenotarlo, contattando il numero di telefono 328 5715422, anche via WhatsApp.

Le novità per la stagione non sono finite e riguardano anche l’Horse Country Resort, che accoglie gli ospiti con ingressi giornalieri a piscine, spiaggia privata, centro benessere & Spa, maneggio e ristoranti.

La data da fissare in calendario per vivere una giornata all’insegna del relax, del benessere o della natura è quella di domani, venerdì 3 luglio. Il costo dell’ingresso giornaliero è di 20 euro per gli adulti (maggiori di 18 anni), 10 euro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, 5 euro per i bambini dai 4 agli 11 anni e gratis per i più piccoli da 0 a 10 anni.

Per gli affezionati c’è anche la smart card, dal costo di 55 euro a persona, con la quale si può usufruire di una cena al barbecue, una cena in pizzeria, un ingresso alla Spa e un’ora di equitazione.

È possibile chiedere maggiori informazioni al numero 0783 80500 o via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

