Incendio a bordo di un’imbarcazione a motore. Ma è solo un’esercitazione

Un incendio è divampato ieri mattina, verso le 10, a bordo di un’imbarcazione da diporto a motore nel porticciolo turistico di Torre Grande. In realtà, era in atto il piano di emergenza antincendio del porto turistico di Torre Grande della Capitaneria di Oristano che, con il pronto intervento anche dei Vigili del fuoco di Oristano, unitamente all’invio in zona anche di alcune motovedette dipendenti e di una squadra personale militare via terra, ha condotto un’esercitazione antincendio.

L’operazione è scattata verso le 10, quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto una segnalazione da parte della società “Marine oristanesi”, concessionaria del porto turistico di Torre Grande, in merito a un incendio divampato a bordo di un’imbarcazione da diporto di circa 14 metri, ormeggiata nella zona mediana della banchina principale “diporto”.

L’intervento di spegnimento è stato facilitato anche dalla totale assenza di vento, che ha così scongiurato che le fiamme potessero interessare anche le altre imbarcazioni ormeggiate lì vicino. L’esercitazione ha impegnato anche personale specializzato sempre dei vigili del fuoco e si è conclusa verso le 10.30.

L’esercitazione è servita, oltre che a testare l’ormai rodata macchina di soccorso e pronto intervento, a far memorizzare le procedure necessarie e i piani d’emergenza a tutti gli operatori coinvolti, in modo che l’intervento possa avvenire con rapidità ed efficacia in caso di reale emergenza.