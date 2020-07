Carenze nell’organico di Forestas, pericolo per la campagna anticendio

Secondo il gruppo di opposizione occorre scongiurare che le criticità già manifestate in sede di presentazione della relazione di minoranza in aula della nuova legge (Legge regionale 24 giugno 2020 n. 18 Inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel CCRL.) prendano forma, con problematiche rilevanti su carenze di organico e problemi con le mansioni degli operai, proprio nei giorni in cui il pericolo è più alto a causa delle previsioni meteo nell’isola.

Per questo è necessario che la Giunta riferisca “quali siano gli effetti operativi in materia di organizzazione dell’organico dell’Agenzia Forestas presso i presidi territoriali determinati dall’applicazione della Legge regionale 24 giugno 2020, n. 18, al fine di garantire la tutela di tutte le porzioni di territorio”.

Per la campagna antincendio 2020, l’organico Forestas è a rischio? Loi (Progressisti) lancia l’allarme in consiglio regionale

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a