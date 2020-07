Addio buche, dopo anni di proteste e incidenti via ai lavori sulla Serramanna-Nuraminis

Iniziano i lavori di ripristino del manto stradale della Strada Provinciale 54 che collega Serramanna e Nuraminis: c’è la data, lunedì 6 luglio. Dopo anni di proteste e manifestazioni per segnalare i gravi pericoli ai quali sono esposti i numerosi automobilisti che ogni giorno percorrono questa arteria, verranno eseguiti i lavori più urgenti per riparare buche e avvallamenti dal km 2+657 al 1+090. Il progetto prevede una spesa di circa 200 mila euro. “Considerato quanti nostri concittadini quotidianamente percorrono il noto asse stradale spiega l’amministrazione comunale di Serramanna – chiediamo a tutti la massima cautela e collaborazione durante questi interventi che, seppur possano arrecare qualche possibile disagio nella viabilità, risultano di assoluta e urgente importanza per la tutela della sicurezza di tutti i suoi fruitori”.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a