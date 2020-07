Capoterra, attenzione al “terribile” telelaser Trucam: multe salate, ecco dove sarà piazzato a luglio. Il Corpo di Polizia locale di Capoterra, provvederà ad effettuare il controllo elettronico della velocità con apparecchiatura denominata “Telelaser TruCam” secondo il seguente calendario che potrà essere oggetto di variazioni in relazione alle esigenze di servizio:

– 03.07.2020 ore 8-12 Loc. Tanca Sa Turri ;

– 08.07.2020 ore 16-20 – Strada Provinciale 91;

– 10.07.2020 ore 16-20 – Via Trento;

– 14.07-2020 ore 8-12 – Strada Comunale Santa Barbara;

– 15.07.2020 ore 16-20 – Via Europa;

– 21.07.2020 ore 8-12 – Via Santa Lucia;

– 22.07.2020 ore 16-20 – Via Trexenta;

– 24.07.2020 ore 8-12 – Prolungamento via Matteotti;

– 29.07.2020 ore 8-13 – Via Cagliari;

– 31.07.2029 ore 16-20 – Località Su Bau Mannu;

