L’arte di coltivare a Nurachi: altri tre orti urbani da assegnare

Va avanti il progetto del Comune, domande entro il 15 luglio



La coltivazione dell’orto come strumento per coinvolgere i cittadini in interventi di riqualificazione urbana. È questo il progetto del Comune di Nurachi, che ha riaperto i termini per l’assegnazione di altri tre orti urbani.

L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti in paese e fa parte del progetto avviato lo scorso anno, che aveva coinvolto una quindicina di famiglie di Nurachi, impegnate nella coltivazione e la cura dell’orto: un angolo del territorio comunale a ridosso delle abitazioni è stato completamente trasformato, ora è verde e utile.

“L’anno scorso i lotti disponibili erano una quindicina, tutti nella zona ‘Pala Bingias’. Di questi, tre sono rimasti incolti e così abbiamo deciso di proseguire questo progetto e di aprire i termini per una loro nuova assegnazione”, spiega Gloria Sanna, referente dell’ufficio amministrativo del Comune. “Ieri qualcuno ha già presentato domanda o comunque ha richiesto informazioni: la risposta della popolazione è sempre molto positiva”.

La concessione in uso di questi piccoli appezzamenti di terra sarà per un periodo di due anni e potranno essere destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piante da frutto di piccole dimensioni e fiori, ad uso dei concessionari.

Per il primo anno, il canone è di 30 euro euro e dovrà essere pagato al momento della firma dell’atto di concessione dell’orto. Per continuare poi a godere dell’uso dell’orto, gli assegnatari dovranno provvedere al pagamento del canone anche per l’anno successivo.

Gli orti verranno assegnati – in base all’ordine cronologico delle richieste – a residenti che non siano proprietari esclusivi o affittuari di terreni ad uso agricolo di superficie pari o superiore a mezzo ettato (con esclusione di uliveti e vigne). Non è ammessa l’assegnazione di due lotti a componenti di uno stesso nucleo familiare.

Come fare domanda. I cittadini devono utilizzare i modelli predisposti dal Comune; le domande possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Nurachi, e dovranno pervenire entro il 15 luglio. Per informazioni e moduli ci si può rivolgere agli uffici comunali o visitare il sito istituzionale del Comune.

Mercoledì, 1° luglio 2020

