“Cinema sotto le stelle” a Norbello: due serate per Fabrizio De André

Per motivi di sicurezza e per garantire le distanze fra gli spettatori, i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero di cellulare 347.3846907 (anche WhatsApp).

I film all’aperto sono una delle iniziative – nate dalla collaborazione con il cinema Joseph di Ghilarza e l’Unione dei Comuni del Guilcer, insieme al comune di Ghilarza – a sostegno delle attività economiche locali colpite dagli effetti negativi legati al Covid-19. Per queste due serate sarà coinvolta la macelleria Fabiano e Filippo, che proporrà panini caldi, in collaborazione con l’Upd Norbello.

Due nuovi appuntamenti con il cinema all’aperto a Norbello. La rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” mette in cartellone per la seconda e terza serata un’altra proiezione dedicata a un grande nome della musica, stavolta italiana: Fabrizio De André.

Fonte: Link Oristano





