“Passa in mensa a prendere un panino”. Universitari contro l’Ersu

Servizio solo da asporto per gli studenti a Cagliari e nessuna notizia sui canoni da rimborsare

Dopo mesi di disagi arriva la beffa per gli studenti universitari iscritti a Cagliari: riapre una delle mense, ma funzionerà solo come punto di ritiro. E il menù è sconsolante. “Con la ‘riapertura’ del servizio mensa, ancora una volta ci sentiamo presi in giro dall’ERSU”, scrive una delegazione di studenti iscritti a UniCA. “Dal 1° luglio, stando a quanto comunicato dal sito ufficiale, il servizio ci verrà infatti erogato in formato da asporto, presso la mensa di via Trentino, l’unica che per il momento riaprirà e verrà usata soltanto come punto di ritiro”.

“Nel menù pubblicato sul sito, è previsto soltanto pane, cibo in scatola e affettato preconfezionato, in violazione alle più basilari regole di sana alimentazione, mentre le cucine delle case – secondo quanto ci è stato finora comunicato – saranno chiuse, in conformità dei protocolli proposti dall’ente ad ATS”.

Ieri ancora non c’erano notizie su tempi e modi di rientro nelle Case dello studente, “né ci sono notizie sull’indennizzo richiesto per rimborsare i canoni affitto già detratti e anticipati, mentre i lavoratori delle mense restano a casa senza lavoro e senza stipendio”, scrivono ancora i contestatori dell’ERSU.

“Chiediamo che l’ente ponga fine a questa ennesima farsa! A nome di tutti gli studenti universitari, chiediamo che questo Consiglio d’amministrazione, a cominciare dal suo presidente, presenti le proprie dimissioni, ammettendo la propria incapacità a risolvere i nostri problemi e a tutelare i nostri diritti”.

Mercoledì, 1° luglio 2020

