Storie di sport e avventura, sabato la presentazione a Baressa

Quaranta racconti di viaggio sulla mountain bike alla scoperta della Sardegna

Manca poco alla presentazione del libro “MyLand MTB Non Stop e Belvì Trail – Storie di sport e avventura” in programma per sabato 4 luglio a Baressa. Alle 18 nella sede del Consorzio Due Giare, in via Roma 2, si parlerà di sport e di avventura con la natura della Sardegna a fare da sfondo.

Il libro è una raccolta di quaranta racconti di viaggio di trenta autori e autrici che per quattro anni, dal 2015 al 2018, hanno partecipato a “MyLand MTB Non Stop” e al “Belvì Trail”: due dei maggiori appuntamenti nell’Isola per tutti gli amanti dei lunghi itinerari in mountain bike, da percorrere senza assistenza esterna, attraversando territori selvaggi su sterrati, mulattiere e sentieri.

Alla presentazione parteciperanno non solo i ciclisti e le cicliste che hanno scritto i racconti, ma anche Amos Cardia e Rita Serra, curatori dell’opera, Lino Zedda, presidente del Consorzio Due Giare, Sergio Marotto, presidente del Centro Commerciale di Belvì, Sebastiano Casula, ciclista e sindaco di Belvì, cicloturisti e cicloturiste. Sarà dato inoltre ampio spazio alle domande e agli interventi del pubblico. Dopo la presentazione, un rinfresco offerto dal Consorzio Due Giare.

In osservanza delle norme anti Covid-19, per assicurare la migliore organizzazione per garantire il distanziamento sociale necessario, i partecipanti sono invitati a portare con sé una mascherina e a comunicare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il libro. Una raccolta di storie avvincenti che rivelano lo spirito di chi scrive, dagli agonisti incalliti in lotta contro il tempo e contro altri atleti, capaci di pedalare giorno e notte per centinaia di chilomentri senza fermarsi, ai viaggiatori rilassati che visitano tutti i monumenti (e i bar) lungo il percorso, socializzando a ogni occasione con la popolazione locale. Una lettura piacevole e adatta anche per chi non pratica lo sport della mountain bike ma vuole comunque saperne di più sulla Sardegna, sugli sport di resistenza e sull’avventura.

La pubblicazione del libro, edito Sardinia Biking, è stata sostenuta dal Consorzio di Comuni Due Giare e dal Centro commerciale naturale di Belvì, due enti che da anni finanziano la realizzazione degli eventi turistico-sportivi oggetto del libro e che hanno voluto proseguire il loro impegno nella promozione del loro territorio con la realizzazione di quest’opera, destinata al mercato sardo e della Penisola.

Gli autori e le autrici dei racconti, provenienti da ogni parte dell’Isola e dell’Italia, sono Alessandro Figus, Andrea Simbula, Barbara Urru, Carla Scrugli, Domenico Pinna, Egidio Ricciardi, Emanuele Marcias, Fabio Coronas, Fabio Mocci, Fabrizio Dessì, Fabrizio Porcu, Federico Sanna, Giorgio Spiga, Giuseppe Coppa, Ivan Meli, Josè Murranca, Loredana Vinci, Marco Sau, Marco Vargiu, Mayra Simona Meli, Michele Carbone, Monica Angioni, Nicoletta Scoizzato, Paolo Murgia, Piero Manca, Pietro Paolo Perra, Pino Maccioni, Roberto Seu, Simonetta Cerquetti, Stefano Lupini, Stefano Olla, Valeria Giardino.