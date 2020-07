Street Art e riqualificazione urbana a Sant’Antioco: via al progetto

Abbellire le pareti di scuole ed edifici pubblici di Sant’Antioco con la street art. È stato pubblicato l’avviso per la partecipazione al progetto “Street Art e riqualificazione urbana”, una delle azioni rientranti nel più ampio progetto “Museo Diffuso”, il cui obiettivo principale è dare una nuova immagine ad angoli del centro città ma anche ad alcune aree periferiche in attuale stato di abbandono e degrado, migliorando il paesaggio e il decoro urbano grazie all’espressione artistico-creativa dei partecipanti: artisti professionisti o emergenti, scuole e associazioni. La direzione artistica è affidata a Giorgio Casu, sardo di San Gavino Monreale, di comprovata fama ed esperienza internazionale, esecutore di murales in Messico e Sardegna ma anche a Miami, New York, Los Angeles, Costa Rica, Serbia, India e Australia.La concessione dello spazio espositivo rilasciata dalla Commissione è della durata di un anno. L’artista è tenuto a realizzare l’opera entro tre mesi dall’assegnazione dell’area.“Si precisa che – spiega il comune – anche i privati possono mettere a disposizione i propri spazi (muri esterni) se ricadenti in particolari zone di interesse, presentando formale manifestazione di interesse. Spetterà poi alla commissione valutare se tali spazi possono rientrare nel progetto.Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire, entro le 10.00 del

30/07/2020

in formato cartaceo presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Antioco o tramite PEC all’indirizzo

“.