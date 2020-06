Monastir, mastelli rubati e auto riempita di escrementi: “Costretto a proteggermi con tre telecamere”

Mastelli spariti ogni due per te, fiancata dell’automobile rigata ed escrementi lasciati come “ricordino” sul cofano. “Tutto nel giro di pochi mesi”. Succede a Monastir, in via Verdi: lì, da 7 anni, abita Roberto Casu, commesso in un centro commerciale dell’hinterland cagliaritano ed un lungo passato da vigilantes. L’uomo non nega di sentirsi “esasperato e preoccupato”. I primi problemi “qualche mese fa: mi è sparito un mastello. Non ho denunciato il fatto, e il mese scorso è successo di nuovo, qualcuno si è portato via il bidoncino dell’umido. Da poco, inoltre, tutto il cofano dell’automobile che lascio parcheggiata davanti alla mia abitazione è stata riempita di escrementi”. Finita qui? Manco per idea. “Cinque anni fa mi è stato rubato del materiale edile e dei documenti. In quel caso ho fatto denuncia alle Forze dell’ordine, ma poi non è cambiato nulla”.

Soluzione “estrema”? Fili e cacciaviti “per installare tre telecamere ad alta risoluzione e collegate tra loro in rete. Le ho posizionate verso la strada, spero di beccare i danneggiatori e i ladri che mi tormentano da tempo. Insieme a me vive anche mio figlio, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema”.

